Подмосковье сократило число лесных пожаров втрое этим летом

В Московской области этим летом выявили и ликвидировали более 30 лесных пожаров, что в три раза меньше, чем в 2025 году.
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