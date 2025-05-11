Макрон в разговоре с Эрдоганом настаивал на идее 30-дневного перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пытался убедить его в необходимости добиться от России согласия на предложенное европейцами 30-дневное перемирие на Украине.
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