Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон в разговоре с Эрдоганом настаивал на идее 30-дневного перемирия на Украине

Макрон в разговоре с Эрдоганом настаивал на идее 30-дневного перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пытался убедить его в необходимости добиться от России согласия на предложенное европейцами 30-дневное перемирие на Украине.

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