Макрон в разговоре с Эрдоганом настаивал на идее 30-дневного перемирия на Украине

Политика как она есть

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пытался убедить его в необходимости добиться от России согласия на предложенное европейцами 30-дневное перемирие на Украине.