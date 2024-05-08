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Петербургский экс-завод Toyota передали Aurus

Петербургский экс-завод Toyota передали Aurus

На бывшем заводе Toyota в Шушарах будет производиться новая линейка  Aurus, сообщал ранее Мантуров. Речь идет о моделях бизнес-класса: на конвейер поставят как минимум четыре машины, наладить сборку которых поможет некий «иностранный партнер».

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