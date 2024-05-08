Петербургский экс-завод Toyota передали Aurus

На бывшем заводе Toyota в Шушарах будет производиться новая линейка Aurus, сообщал ранее Мантуров. Речь идет о моделях бизнес-класса: на конвейер поставят как минимум четыре машины, наладить сборку которых поможет некий «иностранный партнер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии