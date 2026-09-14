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Это первый в мире 44-дюймовый монитор 24:9. HKC представила уникальную модель Tianqi 43H180C

Это первый в мире 44-дюймовый монитор 24:9. HKC представила уникальную модель Tianqi 43H180C

Пока без цены Компания HKC представила уникальный монитор Tianqi 43H180C, который первый и пока единственный в мире предлагает 44-дюймовую изогнутую панель с соотношением сторон 24:9.

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