Партия началась: Стамбульский саммит может стать точкой отсчёта

Будни мужчин. Все что нам интересно

По мнению различных экспертов, аналитиков, а также политических обозревателей мировых СМИ самым удивительным и неожиданным итогом российско-украинских переговоров 15 мая в Стамбуле является то, что они вообще состоялись.