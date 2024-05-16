Медики владимирского «Красного креста» обратились к Путину из-за условий труда

Во Владимире из «Красного креста» ушли ещё два заведующих отделениями.Сотрудники владимирской Больницы скорой помощи («Красный крест») написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за условий труда.
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