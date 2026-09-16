Как эндоваскулярная хирургия лечит сосуды и клапаны через небольшой прокол

16 сентября отмечается Международный день интервенционной кардиологии. Этот подход позволяет лечить сердечно-сосудистые заболевания без большой открытой операции: инструменты вводят через небольшой прокол в артерии или вене и под рентгеновским контролем проводят к нужному участку организма.
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