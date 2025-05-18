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Иноземцы поселились в квартире у Андрея и его семьи, пытались их выселить. Мужчина пошел на крайние меры для защиты семьи

Иноземцы поселились в квартире у Андрея и его семьи, пытались их выселить. Мужчина пошел на крайние меры для защиты семьи

Avia.pro - СМИ В Симоновском районном суде Москвы завершилось очередное заседание по делу Андрея Васильева, обвинённого в убийстве соседа.

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