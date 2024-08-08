Курская область: ВСУ остановлены, но не выбиты. У Лукашенко есть шанс доказать верность России или предательство

Владимир Карпов

Слава Богу, что, похоже, под канонаду ВСУ наши наконец-то проснулись и начинают что-то реальное делать, а то похоже, что до сих пор в носу ковырялись и в упор дальше своего носа "не видели" скопления врага у границы и "не догадывались" о готовящемся прорыве ВСУ, хотя, кажется, уже самая последняя полудохлая и облезлая коза уже обо всём догадывалась ...!!! Эх, командиры, этит вашу мать ...!!! Только и слышно вокруг, все говорят, что наших людей жалко - гибнут почём зря из-за наших полусонных "стратегов" ...!!!