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Курская область: ВСУ остановлены, но не выбиты. У Лукашенко есть шанс доказать верность России или предательство

Курская область: ВСУ остановлены, но не выбиты. У Лукашенко есть шанс доказать верность России или предательство

Минувшей ночью российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ в сторону еще одного приграничного райцентра Курской области – Рыльска.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Слава Богу, что, похоже, под канонаду ВСУ наши наконец-то проснулись и начинают что-то реальное делать, а то похоже, что до сих пор в носу ковырялись и в упор дальше своего носа &quot;не видели&quot; скопления врага у границы и &quot;не догадывались&quot; о готовящемся прорыве ВСУ, хотя, кажется, уже самая последняя полудохлая и облезлая коза уже обо всём догадывалась ...!!! Эх, командиры, этит вашу мать ...!!! Только и слышно вокруг, все говорят, что наших людей жалко - гибнут почём зря из-за наших полусонных &quot;стратегов&quot; ...!!!
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