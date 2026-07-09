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Правозащитнику Пономареву* запросили 6,5 года колонии заочно

Правозащитнику Пономареву* запросили 6,5 года колонии заочно

РИА Новости/Евгений Одиноков Прокуратура запросила для правозащитника Льва Пономарева* 6 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу об организации нежелательного в России "Института имени Андрея Сахарова" и нарушении закона об иноагентах.

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