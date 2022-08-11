Газета.ру

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Брат Саакашвили Георгий: врачи поставили Михаилу 17 диагнозов, он похудел еще на 11 кг

Брат Саакашвили Георгий: врачи поставили Михаилу 17 диагнозов, он похудел еще на 11 кг

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов, он похудел еще на 11 килограммов, необходим его перевод в заграничную клинику.

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