Брат Саакашвили Георгий: врачи поставили Михаилу 17 диагнозов, он похудел еще на 11 кг

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов, он похудел еще на 11 килограммов, необходим его перевод в заграничную клинику.