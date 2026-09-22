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На blazar впервые появится ювелирная секция

На blazar впервые появится ювелирная секция

С 24 по 27 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка молодого искусства blazar — впервые с отдельной ювелирной секцией: авторские украшения покажут как самостоятельные арт-объекты, а не аксессуары.

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