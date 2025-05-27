"Изматывают перед наступлением": российская армия готовит финальный удар

Ситуация на Украине достигла критического момента. В последние дни Россия нанесла беспрецедентную серию авиаударов, которые не только в значительной степени разрушили инфраструктуру страны, но и стали для украинцев испытанием на моральную устойчивость.
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