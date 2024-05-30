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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Twitch увольняет всех членов Консультативного совета по безопасности Совет со...

Twitch увольняет всех членов Консультативного совета по безопасности Совет со...

Twitch увольняет всех членов Консультативного совета по безопасностиСовет состоял из девяти экспертов индустрии, стримеров и модераторов, которые консультировали по вопросам доверия и безопасности, связанным с детьми на Twitch, наготой, запрещенными пользователями и многим другим.

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