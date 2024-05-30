Twitch увольняет всех членов Консультативного совета по безопасности Совет со...

Twitch увольняет всех членов Консультативного совета по безопасностиСовет состоял из девяти экспертов индустрии, стримеров и модераторов, которые консультировали по вопросам доверия и безопасности, связанным с детьми на Twitch, наготой, запрещенными пользователями и многим другим.
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