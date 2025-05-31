Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю

В Москве начинается летний сезон, и как это обычно бывает в теплый период, погода способна меняться резко, порой – буквально на ваших глазах, сообщил обозреватель погоды проекта «Meteoweb» Алексей Сафонов .
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