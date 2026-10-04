Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем освобождения Киришей

Сегодня, 4 октября, в Ленинградской области отмечают памятную дату — День освобождения Киришей от захватчиков.
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