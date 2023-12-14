Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» с «Баффало»

Валерий Ничушкин, благодаря двум заброшенным шайбам, признан третьей звездой матча с «Баффало». Ранним утром 14 декабря в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо» принимал «Баффало Сэйбрз».
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