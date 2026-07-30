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Суд приговорил к 22 годам колонии соучастника теракта в ЖК «Алые паруса», в котором погиб основатель батальона «Арбат» Саркисян

Суд приговорил к 22 годам колонии соучастника теракта в ЖК «Алые паруса», в котором погиб основатель батальона «Арбат» Саркисян

Варажу Манукяну также назначили крупный штраф и обязали выплатить миллионные компенсации пострадавшимВторой западный окружной военный суд вынес приговор Варажу Манукяну, признанному виновным в соучастии в совершении теракта в Москве.

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