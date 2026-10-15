Российский боец расстрелял 5 операторов БПЛА ВСУ и рассказал детали о своём подвиге. Леонид Рыжиков, по кличке «Юла», пошёл в армию из мест заключения; Его перебросили в зону СВО Чугуевского района Харьковской области.