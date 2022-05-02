Народный календарь. Дневник погоды 2 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 2 МАЯИВАН ВЕТХОПЕЩЕРНИКЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58295/ ПРИМЕТЫ НА 2 МАЯ:- Если день хмурый и дождливый, значит, июнь будет сухим и солнечным- Тепло на Ивана Ветхопещерника означает холодный конец месяца- Быстро бегущие по небу облака – к сухим дням- Безветренный закат золотистого цвета – к хорошей погоде в ближайшие дни- Если к этому дню береза распустилась раньше ольхи или клена, то лето будет засушливым- Ранний прилет перелетных птиц обещает теплую весну- Если заяц до сих пор не «снял» зимнюю шубку – еще будут холода- Утки в этот день строят гнезда вблизи берега - значит лето будет сухое Всем доброго дня и хорошего настроения!Источник: https://www.