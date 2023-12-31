Ракетчики соединения РВСН исполнили новогоднюю мечту мальчика

скриншот из видео В рамках акции "Елка желаний" военнослужащие 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной дивизии РВСН, расположенной в Бологовском районе Тверской области, исполнили мечту мальчика Федора стать помощником Деда Мороза.
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