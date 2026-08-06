Красноармейский округ Приморья получил деньги за оленя

Компенсация ущерба размером 210 тысяч рублей поступила в бюджет Красноармейского округа Приморья — с муниципалитетом «расплатился» браконьер, добывший в местных лесах благородного оленя, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии