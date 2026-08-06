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Красноармейский округ Приморья получил деньги за оленя

Красноармейский округ Приморья получил деньги за оленя

Компенсация ущерба размером 210 тысяч рублей поступила в бюджет Красноармейского округа Приморья — с муниципалитетом «расплатился» браконьер, добывший в местных лесах благородного оленя, сообщает PRIMPRESS.

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