Недостатка тюльпанов к предстоящему 8 марта не будет

Начинающие загодя переживать мужчины о цветочках к грядущему Женскому дню могут быть спокойны. Об этом еще в канун Старого Нового года информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера Виктории Абрамченко.
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