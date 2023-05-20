США с партнерами в ближайшее время определят, какие страны будут поставлять F-16 Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока украинских пилотов обучают управлять F-16, Соединенные Штаты вместе с союзниками в ближайшие месяцы решат, какие страны будут поставлять Киеву боевые самолеты.
Популярные статьи
- Тем, кто сдается в плен ВСУ — премия, а тех, кто идет в ЧВК «Вагнер», хотят сажать на 15 лет: Пригожин жестко ответил генералу Соболеву
- Крым инициирует аннулирование решения о передаче региона Украине в 1954 году
- СК возбудил дело против охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова
Свежие комментарии