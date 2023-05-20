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США с партнерами в ближайшее время определят, какие страны будут поставлять F-16 Украине

США с партнерами в ближайшее время определят, какие страны будут поставлять F-16 Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока украинских пилотов обучают управлять F-16, Соединенные Штаты вместе с союзниками в ближайшие месяцы решат, какие страны будут поставлять Киеву боевые самолеты.

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