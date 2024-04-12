Вертолёты против беспилотников хуситов. Успешный опыт

Взгляд с Запада: украинский конфликт оказал услугу Глобальному Югу Происходящее на Украине с 2022 года помогло выйти из геополитической периферии на более заметные места Глобальному Югу, пишет шведский Институт по вопросам политики безопасности и прогресса (ISDP). Если Глобальный Север жестко выступил против РФ, то у Юга сразу обозначилась иная позиция, более взвешенная. Трещина между развитыми странами и всеми остальными, утверждает публикация, проявилась еще в эпоху пандемии, когда вторые осознали, что между обещанием помощи и реальными поставками всего необходимого есть разница. Украинский и палестинские вопросы прежние разногласия усилили. Особенностью Глобального Юга является и то, что там отсутствует ярко выраженный лидер. Китай и Индия стремятся к такому лидерству, предлагая прочим государствам выгодные торговые и инфраструктурные проекты. А на примере украинского кризиса, становится заметно, что Глобальный Юг стремится играть более активную роль. Так, некоторые страны предложили свои мирные инициативы или площадки для переговоров. Например, приметна роль Бразилии, мирные инициативы которой даже похвалили в России, пообещав их рассмотреть. Также Глобальный Юг обладает куда большим моральным авторитетом, чем США и их союзники, что запятнали себя «двойными стандартами» по многим вопросам от пандемии до Газы. Однако ему не хватает инструментов и институтов для продвижения своего мнения. С грядущим усилением Индии и Китая такие возможности появятся, однако пока Глобальный Юг, хотя его голос и стал звучать громче, далек от того, чтобы диктовать повестку в мировом масштабе. Но помог переосмыслить значение Юга именно нынешний кризис вокруг Украины.

Юрий Ильинов

Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора Президент России Владимир Путин выразил согласие с белорусским лидером Александром Лукашенко, предложившим вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной. Главы государств встретились 11 апреля в Москве. Как заявил президент Белоруссии, необходимо «достать тот документ», который был предложен в качестве варианта разрешения конфликта, «положить на стол и двигаться по нему». «Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому», — указал Путин. Путин также напомнил, что всё началось с государственного переворота на Украине в 2014 году. Накануне, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией при условии его утверждения на предстоящей конференции в Швейцарии. Он уточнил, что данный документ будет передан Москве через посредников. При этом, по словам украинского лидера, на саммите в Швейцарии Россия «не нужна». В тот день глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, рассуждая о возможном участии РФ, заявил, что на первой мирной конференции без ее участия возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также сообщил, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в саммите. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры по конфликту на Украине без участия РФ бессмысленны. Он отметил, что при условии, что Киев запретил любые переговоры с Москвой, в России не видят перспектив обсуждения этой темы. Песков добавил, что РФ открыта к взаимодействию по этому вопросу. Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.