Take-Two заверила, что релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года Несмотря на слухи о том,...

Take-Two заверила, что релиз GTA 6 состоится осенью 2025 годаНесмотря на слухи о том, что Rockstar Games внутренне отложила запланированный на 2025 год релиз GTA 6, материнская компания Take-Two Interactive сообщила обратное.
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