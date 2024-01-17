В России назвали последствия продажи всех запасов евро из ФНБ для экономики

Российская экономика не пострадает из-за продажи всех запасов евро на сумму 573,7 миллиона из Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
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