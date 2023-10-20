Прокуратура Петербургского метрополитена проверила «Метрострой» из-за задолженности

Акционерное общество погасило выплатило поставщикам задолженные 8 млн рублей. Прокуратура Петербургского метрополитена инициировала проверку соблюдения прав «Метростроя» на своевременную оплату контрактов.
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