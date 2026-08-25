Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп хочет вытеснить Китай и Россию из Латинской Америки

Трамп хочет вытеснить Китай и Россию из Латинской Америки

Фонд Горчакова оценил эффект от реализации «Доктрины Донро» в регионе США намерены вытеснить из Латинской Америки всех внерегиональных игроков, а также добиться «поправения» региона в целом, говорится в докладе Фонда Горчакова.

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