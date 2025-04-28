Без штрафа и упрека: с бизнеса снимут наказание за готовность устранить нарушения

Механизм по снятию административной ответственности появится в России. Он будет распространяться на лиц, готовых устранить нарушения по согласованию, в частности, с МВД или прокуратурой, и коснется различных видов правонарушений.
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