На Bitfinex началось “движение китов”

На бирже Bitfinex наблюдаются заметные движения «китов»: общий коэффициент кредитного плеча на биржах вновь достиг рекордного уровня, в то время как у Binance, занимающей значительную долю рынка, этот показатель снизился до уровня, характерного для фазы консолидации прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии