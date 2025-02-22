На Bitfinex началось “движение китов”

На бирже Bitfinex наблюдаются заметные движения «китов»: общий коэффициент кредитного плеча на биржах вновь достиг рекордного уровня, в то время как у Binance, занимающей значительную долю рынка, этот показатель снизился до уровня, характерного для фазы консолидации прошлого года.