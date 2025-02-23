Нежная эротика от фотографа Роберта Фарбера

Работы Роберта Фарбера (Robert Farber) повлияли на целое поколение фотографов. Творческий почерк культового американского фотографа, отдающий стилем художников-импрессионистов, отражает суть композиции в каждом из жанров, в которых он творит: ню, натюрмортной, пейзажной и архитектурной фотографии.