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Мы соседи по планете

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Нежная эротика от фотографа Роберта Фарбера

Нежная эротика от фотографа Роберта Фарбера

Работы Роберта Фарбера (Robert Farber) повлияли на целое поколение фотографов. Творческий почерк культового американского фотографа, отдающий стилем художников-импрессионистов, отражает суть композиции в каждом из жанров, в которых он творит: ню, натюрмортной, пейзажной и архитектурной фотографии.

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