Феномен голубоглазого племени острова Бутунг

Нас совершенно не удивляют голубоглазые европейцы, даже если они жгучие брюнеты. А как насчет Юго-Восточной Азии, а точнее — Индонезии? Мы представляем жителей тех краев смуглыми и темноволосыми, с непременно темными глазами.
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