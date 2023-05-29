Sohu: секрет российских двигателей поставил в тупик инженеров из Китая

ФБА «Экономика сегодня» Китай мечтает узнать секрет российских авиационных двигателей, благодаря которому они являются одними из лучших в мире.
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