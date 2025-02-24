Брюки-дудочки: как носить трендовую вещь этой весной

Фото: Соцсети Брюки-дудочки — это вечная классика, которая в этом году становится особо актуальной. Они подчеркивают линию ног, визуально вытягивают силуэт и легко адаптируются под любой стиль — от строгого делового до расслабленного кэжуала.
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