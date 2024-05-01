Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $ 14,89 миллиарда Российские миллиардеры стали еще богаче — совокупное состояние богатейших бизнесменов за первые четыре месяца 2024 года выросло на 14,89 миллиарда долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии