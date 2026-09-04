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ИА Регнум

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Сечин: товарооборот России и Китая за 30 лет вырос в 50 раз

Сечин: товарооборот России и Китая за 30 лет вырос в 50 раз

Товарооборот между Россией и Китаем за последние 30 лет увеличился более чем в 50 раз и превысил 200 млрд долларов.

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