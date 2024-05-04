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Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

Главный тренер «Енисея» отстранен на пять матчей (два – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

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