Врач-кардиолог назвал продукты, которые опасны для сердца

Среда, 9 октября. «Крым 24».Перечень полезных для сердца продуктов весьма неоднозначен. Так, любые фрукты и овощи считаются полезными для сердечной мышцы, однако, например, пациентам, принимающим Варфарин, их употреблять нельзя.