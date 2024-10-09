Врач-кардиолог назвал продукты, которые опасны для сердца

Среда, 9 октября. «Крым 24».Перечень полезных для сердца продуктов весьма неоднозначен. Так, любые фрукты и овощи считаются полезными для сердечной мышцы, однако, например, пациентам, принимающим Варфарин, их употреблять нельзя.
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