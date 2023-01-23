Закон и Порядок

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В КПРФ предложили отменить «пакостный закон», провоцирующий вывод капитала из РФ

В КПРФ предложили отменить «пакостный закон», провоцирующий вывод капитала из РФ

На фото: депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев (Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС) Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев сообщил о громадных потерях России из-за действующего закона о валютном регулировании и валютном контроле.

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