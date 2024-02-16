В ВСУ сообщили, что готовы перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

Как сообщил командир украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в сегодняшнем обращении в своем Telegram-канале, для бойцов ВС Украины, находящихся в городе Авдеевка, были подготовлены новые позиции.
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