Отремонтированный детский лагерь "Надежда" готов принять юных приморцев

Отремонтированный детский лагерь "Надежда" готов принять юных приморцев

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Уссурийского городского округа проверила готовность детского загородного лагеря "Надежда" к началу летнего отдыха.

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