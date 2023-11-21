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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Компания “Промомед” расширит производственные площади завода “Биохимик”

Компания “Промомед” расширит производственные площади завода “Биохимик”

До 2027 года будет создан новый участок по производству преднаполненных шприцов, завершено строительство нового корпуса для производства онкологических препаратов, будет введен в эксплуатацию новый корпус выпуска новых препаратов.

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