Компания “Промомед” расширит производственные площади завода “Биохимик”

До 2027 года будет создан новый участок по производству преднаполненных шприцов, завершено строительство нового корпуса для производства онкологических препаратов, будет введен в эксплуатацию новый корпус выпуска новых препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии