Непальские гуркхи в степях ... за российским гражданством.

Итак, вернувшись из волонтёрского рейса, привёз Читателям две военные тайны: покрутил на полигоне в руках штурмовой автомат АШ-12, проходящий войсковые испытания (статья будет, милитаристы готовьтесь), а второй великий секрет уже растрезвонили пронырливые СМИ.