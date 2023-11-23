Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Как ни крути, а помпезный вывод ВС США из Афганистана главный Актив его каденции. Общий контингент ВС США за пределам...«Унижения США воо...
  • Sergiy Che
    При чём тут "ВШЭ"??!! Он к ней никаким боком....Объявлен в розыск...
  • вага карлито
    Делёж это в самом конце! А пока уничтожать  армию  бандеровскую! Типа стратегия на данный момент верная!) Когда будет...Зеленский уверен,...

Непальские гуркхи в степях ... за российским гражданством.

Непальские гуркхи в степях ... за российским гражданством.

Итак, вернувшись из волонтёрского рейса, привёз Читателям две военные тайны: покрутил на полигоне в руках штурмовой автомат АШ-12, проходящий войсковые испытания (статья будет, милитаристы готовьтесь), а второй великий секрет уже растрезвонили пронырливые СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх