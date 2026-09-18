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Словакия не будет выполнять обязательства по пятой статье НАТО – Фицо

Словакия не будет выполнять обязательства по пятой статье НАТО – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет выполнять обязательства по пятой статье НАТО, которая предусматривает коллективный военный ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одного из его членов.

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