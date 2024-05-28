Джо Байден объявил о спасении мира от фашизма во время Второй мировой войны

Во время своей речи на Арлингтонском военном кладбище президент США Джо Байден отметил роль Соединенных Штатов в победе над фашизмом во Второй мировой войне, но не упомянул о значительном вкладе Советского Союза в этот процесс.
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