Бастрыкин поручил расследовать угрозы в адрес Мединского

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес помощника президента и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского.
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