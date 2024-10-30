Русская армия готовится совершить мощный прорыв сразу на нескольких направлениях после полного освобождения Донбасса - немецкое издание публикует данные спецслужб о "коварном плане Путина - 2026", параллельно сообщая, что через 1,5-2 года всё будет полностью окончено поражением не только Киева, но и Брюсселя.