ВСУ осквернили могилу советских воинов во время оккупации в Суджанском районе

В Минобороны России заявили, что украинские боевики во время оккупации Казачьей Локни в Курской области занимались вандализмом и, в частности, осквернили братскую могилу красноармейцев и памятник советским воинам.
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