MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Netflix объявил дату выхода финального сезона «Очень странные дела»

Netflix объявил дату выхода финального сезона «Очень странные дела»

Netflix объявил даты выхода пятого и последнего сезона «Странных чудес» Финальный сезон сериала выйдет частями: • Первый том (4 эпизода) — 26 ноября 2025 года • Второй том (3 эпизода) — 25 декабря (Рождество) • Финальная серия — 31 декабря, в канун Нового года В новом сезоне герои — Одиннадцать, Майк, Дастин, Лукас, Уилл и Макс — продолжат борьбу с Векной, исчезнувшей после событий четвёртого сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх