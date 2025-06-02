Netflix объявил дату выхода финального сезона «Очень странные дела»

Netflix объявил даты выхода пятого и последнего сезона «Странных чудес» Финальный сезон сериала выйдет частями: • Первый том (4 эпизода) — 26 ноября 2025 года • Второй том (3 эпизода) — 25 декабря (Рождество) • Финальная серия — 31 декабря, в канун Нового года В новом сезоне герои — Одиннадцать, Майк, Дастин, Лукас, Уилл и Макс — продолжат борьбу с Векной, исчезнувшей после событий четвёртого сезона.